Президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов и спецслужб самым решительным образом пресекать попытки диверсий, терактов и экстремизма во время предвыборной кампании. Он подчеркнул, что такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа, пишет РИА Новости .

Россия должна сделать все, чтобы защитить свободное волеизъявление жителей Донбасса и Новороссии, которым, по словам президента, пытаются помешать.

Путин отметил, что на Украине выборы не проводят под предлогом военного положения, а Киев, ежедневно теряющий территории, делает ставку на террор. Однако, по мнению президента, жители новых регионов — люди крепкие и с характером, их не запугать. Глава государства также поручил создать условия для голосования военнослужащих, участвующих в СВО.

Кроме того, президент призвал защитить цифровые системы Центральной избирательной комиссии от постороннего вмешательства и обеспечить их бесперебойную работу. Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в единый день голосования — ожидается, что это будет 20 сентября.

В этот же период запланированы выборы глав не менее семи субъектов России, а также депутатов законодательных собраний 39 регионов. Силовикам предстоит обеспечить безопасность избирательного процесса на всех этапах, особенно в новых территориях.

