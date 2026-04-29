Парламентская оппозиция Германии и Греции требует от властей своих стран возобновить поставки авиатоплива из РФ на фоне нарастающего дефицита авиационного топлива, сообщают «Известия» .

Отмечается, что нехватка авиационного топлива ставит под угрозу туристический сезон и грозит массовой отменой авиарейсов.

«Перебои с поставками авиационного топлива — это не просто энергетическая проблема, это прямая угроза нашему ВВП, средствам к существованию сотен тысяч греков, работающих в сфере туризма, гостиничного бизнеса и транспорта», — заявил лидер парламентской оппозиционной партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос.

В ФРГ парламентская оппозиция также призвала власти смягчить санкции против РФ, чтобы возобновить поставки ресурсов и предотвратить массовую отмену авиарейсов.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил Европе ввести санкции против самой себя. Так он прокомментировал новый, 20-й пакет ограничительных мер Евросоюза против России, который был принят 23 апреля и стал крупнейшим за два года.

