сегодня в 03:56

Росавиация: аэропорты Казани и Чебоксар приостановили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.