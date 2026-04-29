сегодня в 04:07

В Приморском крае пьяный мужчина облил бензином и сжег машину тещи

В Приморском крае мужчина в состоянии алкогольного опьянения сжег машину своей тещи, сообщает УМВД России по региону.

Мужчина поджег припаркованный Nissan Note и вскоре был задержан. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.

По его словам, после семейного конфликта он напился, купил несколько литров бензина и совершил поджог автомобиля тещи. Ущерб составил 500 тыс. рублей. Мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кемерове 59-летний бывший сотрудник предприятия попытался поджечь автобетоносмеситель, чтобы отомстить руководителю. Уголовное дело направлено в суд.

