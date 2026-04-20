Пьяный мститель: в Кемерове мужчина пытался сжечь бетономешалку
В Кемерове 59-летний бывший сотрудник предприятия попытался поджечь автобетоносмеситель, чтобы отомстить руководителю. Уголовное дело направлено в суд, сообщает vse42.ru.
В полицию обратился руководитель местной компании и сообщил о попытке поджога автобетоносмесителя. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался бывший работник этой же организации.
По версии следствия, мужчина находился в состоянии опьянения и решил отомстить бывшему начальнику. Он облил часть техники легковоспламеняющейся жидкостью и поджег снег, куда стек бензин. Огонь быстро погас.
Заметив сторожа, подозреваемый бросил бутылку с остатками жидкости и маску, после чего скрылся. В отношении него возбудили уголовное дело. Материалы уже направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
