Пьяный мститель: в Кемерове мужчина пытался сжечь бетономешалку

59-летнему кемеровчанину грозит до 5 лет лишения свободы за попытку поджога

В Кемерове 59-летний бывший сотрудник предприятия попытался поджечь автобетоносмеситель, чтобы отомстить руководителю. Уголовное дело направлено в суд, сообщает vse42.ru .

В полицию обратился руководитель местной компании и сообщил о попытке поджога автобетоносмесителя. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался бывший работник этой же организации.

По версии следствия, мужчина находился в состоянии опьянения и решил отомстить бывшему начальнику. Он облил часть техники легковоспламеняющейся жидкостью и поджег снег, куда стек бензин. Огонь быстро погас.

Заметив сторожа, подозреваемый бросил бутылку с остатками жидкости и маску, после чего скрылся. В отношении него возбудили уголовное дело. Материалы уже направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

