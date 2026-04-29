В РФ средний размер пенсии за март составил 25,2 тыс. рублей

Как следует данных Соцфонда, средний размер пенсии по стране в марте 2026 года составил 25 274 рубля.

В феврале 2026 года средний размер пенсий РФ составлял 25 261 рубль.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что часть пенсионеров получит майскую пенсию досрочно — до 30 апреля 2026 года из-за праздничных дней.

Социальный фонд переносит сроки зачисления из‑за нерабочих дней с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года. Досрочная выплата коснется граждан, которым деньги поступают через банк и чья обычная дата зачисления приходится на период с 1 по 4 мая.

