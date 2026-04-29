Синоптик рассказала о капризной майской погоде в Москве
Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что погода в мае будет капризной в Москве из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов, сообщает РИА Новости.
По прогнозу, 1 мая столице ожидается +9 градусов тепла, местами пройдут дождь и мокрый снег.
При этом 2 мая погода осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до +15 градусов.
По словам синоптика, перепады погоды связаны также с циклонами и антициклонами.
1 мая в столичном регионе может оказаться пасмурным и прохладным, но погода может улучшиться 2 и 3 мая, сообщила ранее РИАМО Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
