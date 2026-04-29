Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

сегодня в 02:48

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт.

