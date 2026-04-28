На дачу вам не захочется: синоптик рассказала про погоду в Подмосковье 1 мая

1 мая в столичном регионе может оказаться пасмурным и прохладным, но погода может улучшиться 2 и 3 мая, сообщила РИАМО Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«По прогнозу у нас серьезных осадков не ожидается, но ночи будут весьма прохладными. Поехать на дачу вам вряд ли захочется, только если у вас не хорошо отапливаемый дом. Дневная температура будет ниже климатической нормы, в лучшем случае в этот день воздух прогреется до плюс 8 градусов», — отметила Позднякова.

По словам синоптика, в последующие дни, 2 и 3 мая, погода в столичном регионе несколько исправится.

В эти даты осадков не ожидается, а температура воздуха может прогреться до 9 – 10 градусов тепла, при этом почва тоже немного просохнет.

