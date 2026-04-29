В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты
Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют гражданские самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт.
