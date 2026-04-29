В трех аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов Транспорт сегодня в 05:21

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга, Уфы и Ижевска, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Ночью в ряде аэропортов были введены аналогичные ограничения. Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт.