В трех аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга, Уфы и Ижевска, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ночью в ряде аэропортов были введены аналогичные ограничения.
Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.