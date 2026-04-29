Индейка вместо свинины: врач назвал более безопасный вариант шашлыка

При умеренном употреблении и правильном выборе мяса серьезного вреда организму не будет. Например, можно попробовать шашлык из индейки. Об этом РИАМО рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Лучше соблюдать несколько правил. Во-первых, употреблять шашлык вместе с овощами — в них много антиоксидантов, которые частично нейтрализуют канцерогены. Во-вторых, выбирать более щадящие сорта мяса. Я, например, открыл для себя шашлык из индейки — получается вкусно, а негатива для ЖКТ меньше», – сказал Мацола.

Он отметил, что если выбирать курицу — то грудку без кожи. Если свинину или баранину — то хотя бы минимально жирные. А также надо следить, чтобы мясо было полностью прожаренным.

«Теперь про безопасную дозу. Если нет обострения хронических заболеваний ЖКТ, то умеренная порция — 150–200 граммов, один раз в 2–3 недели, на протяжении лета, наверное, сильного урона организму не нанесет», – отметил врач.

Мацола уточнил, что если человек пару-тройку раз за лето позволит себе небольшое количество шашлыка, ничего критичного в этом не будет.

«Но если это системное злоупотребление, то риск сердечно-сосудистых заболеваний, подагры, почечной недостаточности и онкологии резко повышается. Так что относитесь к шашлыку как к лакомству, а не как к основе рациона», – посоветовал специалист.

