Звездную стилистку Светлану Буре обвинили в мошенничестве из-за продажи поддельных вещей как оригинала. Средний ценник в известном онлайн-бутике составляет около 90 тыс. рублей, сообщает Mash .

Одна из пострадавших Юлия рассказала, что приобрела у Буре сумочку Yves Saint Laurent за 50 тыс. рублей. Однако ее насторожила бирка, которая якобы значительно отличалась от той, что она видела в соцсетях и на карточке товара. После консультации с тремя экспертами выяснилось, что это подделка. На просьбу о возврате товара Юлии отказали и предложили обратиться в суд.

В аналогичной ситуации оказась оренбурженка Ольга, которая заказала шлепанцы Hermès за 20 тыс. рублей. Однако вместо качественного бренда получила воняющую резиной реплику.

В настоящее время сайте Буре продолжает работать. Основной аргумент для отказа вернуть деньги — Светлана находится Таиланде и ей некогда заниматься этими вопросами. Вернули деньги только двум обманутым, так как стилистку не выпустили бы за границу.

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