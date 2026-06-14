Малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, упав с горки в детсаду в Брянске

Местная жительница отдала в садик единственного сына, стоимость пребывания ребенка там составляла 30 тыс. рублей в месяц. Учреждение для малыша она выбирала долго, читала отзывы, общалась с другими мамами. Мальчик ходил в детский сад три месяца.

Недавно мама забирала сына и увидела у него ушиб на голове. Она сразу обратилась к воспитательнице, которая сказала, что ребенок упал с горки на прогулке, но об этом ей запретила рассказывать заведующая, так как хотела лично рассказать все по телефону. Но в итоге она так и не позвонила.

Ребенка отвезли в больницу. Сначала врачи диагностировали только ушибы. В тот же вечер с женщиной связался владелец детсада. Он предложил горожанке 15 тыс. рублей компенсации. Но на следующий день состояние малыша стало хуже. Тогда мама снова повезла его в больницу. У ребенка была потеря координации, он отказывался есть и капризничал. При повторном осмотре медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Тогда мама пострадавшего мальчика отказалась от компенсации и сказала директору, что будет подавать в суд. При встрече владелец садика изучил выписки из больницы и обвинил женщину в желании получить деньги. По словам горожанки, также он предложил 30 тыс. рублей, чтобы замять конфликт.

От денег женщина отказалась. Она обратилась с заявлением в региональный Следком. По словам мамы, после скандала с детсадом ей написали несколько родителей из того же учреждения, у которых пострадали дети. например, 2-летняя девочка травмировала бровь, а воспитатели ничего не сказали родителям.

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