А она точно больна? Лерчек отжигает на свадьбе друзей

Несмотря на четвертую стадию рака желудка блогерша Валерия Чекалина ведет полноценную жизнь. Недавно она отожгла на свадьбе друзей, сообщает «СтарХит» .

На свадьбу Лерчек пришла вместе с возлюбленным танцором Луисом Сквиччиарини. На видео с мероприятия смертельно больная блогерша веселилась и даже смогла поймать букет невесты.

Чекалина была в парике и коротком платье. Многие обратили внимание, как умело и уверенно блогерша ходила на высоких каблуках. Такую обувь она носила, несмотря на то, что несколько месяцев назад перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Кроме того, ранее ее близкие говорили, что на фоне прогрессирующей опухоли у Чекалиной возникли проблемы со зрением, она полностью ослепла на один глаз.

Поэтому последние появления Лерчек на публике заставили россиян усомниться в диагнозе. Некоторые считают, что блогерша придумала себе смертельную болезнь, чтобы избежать ответственности за махинации.

Ее возлюбленный объяснил хейтерам, что сейчас есть методы лечения, которые помогают людям в такой ситуации сохранить лучшее качество жизни.

«Это не значит, что Валерия уже здорова — она по-прежнему испытывает дискомфорт и побочные эффекты „химии“, но мы используем каждую возможность, когда она чувствует себя хорошо, чтобы продолжать наши планы и проекты», — сказал Сквиччиарини.

Лерчек борется с раком желудка 4 стадии и проходит химиотерапию. Несмотря на болезнь, она продолжает работать. Также в мае Лерчек рассказала, как завершила пятый курс химиотерапии. А в июне показала, как начала проходить 6-й курс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.