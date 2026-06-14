Обвиняемого в убийстве супруги арестовали в Подмосковье
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
В воскресенье с учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры был заключен под стражу 46-летний обвиняемый в убийстве жены, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Вину в убийстве задержанный признал в полном объеме. От дачи показаний он отказался.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее пресс-служба Домодедовской центральной городской больницы сообщила, что была зверски убита 38-летняя начальник информационно-справочного отдела. Супруг нанес ей два удара ножом.
Следователи осмотрели место трагедии, изъяли орудие преступления.
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