Будем лечиться: брат Лерчек показал ее на 6-й химиотерапии

Брат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Родион сделал несколько сторис в соцсети из палаты сестры, которая начинает шестой курс химиотерапии в борьбе с раком.

Он показал ее палату с двумя кроватями, холодильником и шкафом. Отметил, что у сестры начинается очередной курс химиотерапии.

Лерчек поблагодарила всех, кто молится за нее и желает ей здоровья. Она напомнила, что еще предстоит три курса.

Также брат негативно отозвался о комментаторах, которые пишут, что болезнь — постановка. Он подчеркнул, что в этом случае они такие отличные актеры, что пора в Голливуд.

Подписчикам показали и первую капельницу блогера. Иголка прилеплена в районе ключицы. Как пояснила Лерчек, это помогает венам. Также она показала свои руки, на которых образовались синяки из-за постоянных проколов для заборов анализов.

«Сейчас будем лечиться, лежать», — сказал Родион.

Лерчек борется с раком желудка 4 стадии и проходит химиотерапию. Несмотря на болезнь, она продолжает работать. Также в мае Лерчек рассказала, как завершила пятый курс химиотерапии.

