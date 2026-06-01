Омбудсмен выступила против работы детей с 12 лет

Уполномоченный по правам ребенка на Среднем Урале Татьяна Титова раскритиковала предложение разрешить трудоустройство с 12 лет. По ее мнению, работодатели не заинтересованы в таких сотрудниках, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить работать детям с 12 лет. Инициативу прокомментировала ее коллега из Свердловской области.

«14-летний возраст — он не просто так. Ребенок к этому возрасту по общему правилу достигает определенной психологической и физической устойчивости. Все это (ред. — работа с 12 лет) возможно, но тогда вопрос, как это должно быть — скорее всего, работодателем 12-летний ребенок не очень интересен, потому что он еще маленький», — сказала Татьяна Титова в программе «Акцент» на ОТВ.

По ее словам, даже при трудоустройстве подростков с 14 лет работодатели сталкиваются с трудностями.

«Нужно понимать, что трудовая деятельность даже 14-летнего гарантирована трудовым кодексом. На практике для работодателей это затруднительно: пока они подготовят рабочее место, выведут с той продолжительностью, которая трудовым кодексом регламентирована… И это для 14-летних, а если мы подумаем про 12-летних, то это еще сложнее», — пояснила Титова.

Она подчеркнула, что снижение возрастного порога потребует дополнительных условий и организационных ресурсов со стороны работодателей.

