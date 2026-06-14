Подросток выжил после падения с 4 этажа в Волгограде

На улице Ополченской в Волгограде подросток выпал с балкона на четвертом этаже, мальчик выжил, сообщает V1.ru .

Местные жители рассказали, что ЧП произошло примерно в 21:00 12 июня.

«Сам момент падения не видели, были внутри магазина неподалеку. Когда вышли, люди уже вызывали скорую, мальчик лежал на тротуаре», — отметила горожанка.

В местном главке МВД РФ подтвердили информацию об инциденте. Там добавили, что родителей подростка в момент падения дома не было. Семья в поле зрения полиции ранее не попадала.

Ранее в Уфе подросток упал из окна с высоты 27 этажа после полученной двойки по ОГЭ по математике.

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