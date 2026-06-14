Дома в черной пленке: «мазутный дождь» прошел в Ярославской области

«Мазутный дождь» прошел в воскресенье утром в Рыбинском округе Ярославской области. По словам местных жителей, дома, теплицы, растения покрылись черной пленкой, сообщает 76.RU .

Черная пленка появилась на листьях и постройках в СНТ в районе населенного пункта Волково.

«Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще все в этом мазуте. Все растения, все. „Дождь“ прошел», — рассказала местная жительница.

По ее словам, годы труда и десятки тысяч рублей, потраченные на уход за садом, не вернуть. Накануне был установлен новый тент, а в воскресенье утром прошел «мазутный дождь».

На опубликованных кадрах видно, как после «мазутного дождя» дом, теплицы и растения покрылись черной пленкой. Местные жители переживают, что почва будет отравлена на долгие годы.

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