Насильников 14-летней девочки в Черкесске задержали спустя 20 лет

Полицейские раскрыли особо тяжкое преступление в отношении 14-летней девочки, которое было совершено почти 20 лет назад в Черкесске, сообщает «МВД Медиа» .

В сентябре 2006 года в парке «Зеленый остров» трое мужчин совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней школьницы. После преступления с места изъяли биоследы, оставленные насильниками. Но тогда установить их личности и задержать не представилось возможным.

В 2016 году специалисты сузили круг подозреваемых. Они провели мероприятия с участием потерпевшей, что позволило идентифицировать причастного к преступлению. Уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении одного из насильников выделили в отдельное производство и направили в суд, по итогам рассмотрения был вынесен обвинительный приговор.

Также недавно полицейские и следователи установили личность второго подозреваемого. Ключевую роль в данной работе сыграла ДНК-экспертиза. Специалисты выяснили, что биоследы, найденные на месте происшествия, принадлежат мужчине 1986 года рождения, который зарегистрирован в Ставрополе.

Еще была установлена личность третьего соучастника преступления. По полученной информации, мужчина скончался.

Сейчас фигурант дела передан следственным органам для проведения процессуальных действий. Ему предъявлено обвинение.

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