МЧС помогает коммунальщикам ликвидировать последствия ливня в Подмосковье

сегодня в 11:07

Сотрудники подольского пожарно-спасательного гарнизона оказывают помощь коммунальным службам в ликвидации последствий мощного ливня на территории городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Прошедшей ночью на Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой и шквалистым ветром с порывами до 17 м/с. Из-за грозы и сильного ветра в шести муниципалитетах упали 34 дерева.

«Была оказана помощь коммунальным службам в распиловке поваленных деревьев и обеспечении подъезда к социально значимым объектам», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей Подмосковья быть бдительными и соблюдать правила безопасности в непогоду.

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