МЧС помогает коммунальщикам ликвидировать последствия ливня в Подмосковье
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Сотрудники подольского пожарно-спасательного гарнизона оказывают помощь коммунальным службам в ликвидации последствий мощного ливня на территории городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Прошедшей ночью на Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой и шквалистым ветром с порывами до 17 м/с. Из-за грозы и сильного ветра в шести муниципалитетах упали 34 дерева.
«Была оказана помощь коммунальным службам в распиловке поваленных деревьев и обеспечении подъезда к социально значимым объектам», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей Подмосковья быть бдительными и соблюдать правила безопасности в непогоду.
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