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Более 30 деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра

В шести округах Московской области 13 июня из-за грозы и сильного ветра упали 34 дерева, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Также было повреждено 15 машин в трех муниципалитетах.

В результате непогоды погибших нет, пострадали два человека.

Всего на ликвидацию последствий сильного ветра в области привлекалось 45 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС: 6 человек и 2 единицы техники.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, еще в регионе были град диаметром до 2-33 см, шквалистый ветер.

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