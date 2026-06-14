В Москве суд заблокировал сайт для покупки краснокнижной совы

Россияне больше не смогут заказать краснокнижную сову. Столичный суд заблокировал соответствующий сайт из-за нарушения прав людей на благоприятную окружающую среду, 112 .

Цена за «сову ушастую» составляла всего 20 тыс. рублей. Забрать птицу можно было самовывозом, а также заказать доставку курьером или транспортной компанией. Необычную покупку можно было оплатить наличкой и безналом.

Ушастая сова внесена в Красную книгу России. Также птица включена в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ранее в Приморском крае разгорелся скандал вокруг исчезновения бурой медведицы по кличке Майя, которую много лет держали в ужасных условиях и использовали для тренировок охотничьих собак.

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