Десятки осужденных работают на складах Ozon в Санкт-Петербурге

Практически 30 осужденных с мягким режимом отбывания наказания работают на складах Ozon в Санкт-Петербурге. Они принимают товары и взаимодействуют с возвращаемыми заказами.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса. С 2023 года онлайн-ретейлер запустил проект по соцадаптации «Ozon без осуждения». В рамках него работать на складах могут исключительно те люди, у которых мягкий режим отбывания наказания за преступление, совершенное в первый раз.

Подобные осужденные не содержатся под конвоем. Они могут выезжать за пределы исправительных учреждений. В проекте участвуют примерно 30 осужденных в Петербурге.

Они не допускаются к работе курьерами или в пунктах выдачи. Перед тем, как устроить их на работу, проводят собеседование. Кандидатам рассказывают про основы работы на новой должности.

Программа действует в шести регионах РФ. В ней участвуют не менее 260 осужденных.

