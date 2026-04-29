ФНС видит все вклады: как считают налог и кто платит

ФНС получает данные о вкладах автоматически и сама рассчитывает налог. В 2026 году контроль усилился: налоговая может запрашивать у банков не только проценты, но и остатки, и операции по счетам, пояснил РИАМО к. ю. н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Автоматический расчет налога на вклады: алгоритм ФНС и новый контроль остатков

Действующее уже несколько лет налогообложение дохода от вкладов построено на основе предоставления информации банками, которые ежегодно не позднее 1 февраля обязаны предоставлять в налоговые органы сведения о суммах выплаченных процентов по вкладам и счетам каждого физического лица за предыдущий год. Также в этом году были расширены полномочия налоговых органов, которые теперь также вправе запрашивать у банков детальные сведения не только о наличии вкладов и счетов, но и об остатках денежных средств на них, а также о выписках по операциям, объясняет юрист.

Декларирование полученных доходов не требуется: налоговые органы самостоятельно осуществляют расчет суммы налога, исходя из доходов налогоплательщика в виде процентов по банковским вкладам и счетам, аккумулируя полученную информацию от всех банков и направляя налоговое уведомление, которое налогоплательщик обязан оплатить до 1 декабря.

«Важно помнить, что под налог попадают не только классические вклады, но и, например, полученные проценты на остаток по банковской карте в случае, если доход превысил необлагаемый налогом лимит (по доходам 2025 года — 210 тысяч рублей, что определяется от максимальной зафиксированной в году ключевой ставки — 21%)», — отмечает Исмаилов.

Учитываются также и валютные счета и вклады, по которым осуществляется конвертация в рубли для целей расчета налога, потому важно это учитывать при планировании собственных сбережений и возможного обратного эффекта, например, в виде более высокой ставки налога, говорит.

Какие проценты по вкладам не облагаются налогом и как снизить его

В Налоговом кодексе (ст. 214.2 НК РФ) установлены при этом некоторые исключения и необлагаемые налогом доходы в виде процентов:

полученные по вкладам и остаткам на счетах, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых;

полученные по счетам эскроу.

«Законных способов полностью избежать налога, если доход превысил установленный лимит, не существует, однако грамотное планирование позволит избежать случаев, когда лишняя тысяча рублей дохода приведет к значительном большему налогу. Например, это касается случаев, когда общие доходы налогоплательщика приближаются к 2,4 млн рублей, или ситуаций, когда доход по вкладам лишь немного превысил установленный необлагаемый лимит», — комментирует Исмаилов.

По его словам, в качестве интересного варианта может быть выбор в пользу вкладов с выплатой в конце срока: например, если в текущем году вы приближаетесь к установленному необлагаемому лимиту, но превысите его совсем немного, то можно выбрать вклад, по которому выплата процентов будет уже в следующем налоговом периоде, за счет чего обязанность по уплате налога не возникнет вовсе (если сумма не перевалит за лимит) либо будет отложена на следующий год, при этом неиспользованные лимиты переносятся на будущие периоды — до трех лет, говорит юрист.

В качестве альтернативы можно выбрать другие сберегательные инструменты, включая инвестиционные счета, однако необходимо учитывать сопутствующие риски, добавляет он.

