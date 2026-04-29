В Горках Ленинских в Подмосковье пройдет Ночь музеев 16 мая

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» 16 мая присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев» и подготовит экскурсии, концерты и кинопоказ под открытым небом в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут пешеходные экскурсии и новый формат прогулок «Катаем в Горках» — поездки на электрокарах по территории музея-заповедника. Маршрут пройдет от НКЦ «Музей В. И. Ленина» через аллею Монументальной пропаганды и усадьбу Горки до музея «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле». Экскурсии будут сопровождаться рассказом гида с использованием радиогида. Первыми участниками станут победители розыгрыша билетов.

В розарии усадьбы состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души» с участием дуэта Николая Иванилова и Ринаты Юсуповой. Также пройдет прогулка «Гуляем в Горках» с двумя маршрутами, тематическая экскурсия «Из купчих в дворянки. Светская дама Зинаида Морозова», откроется крафт-маркет и летний кинотеатр «Киносад» в Французском парке.

«В этом году 16 мая в Горках впервые пройдет экскурсия на электрокарах, состоится первый показ в летнем кинотеатре „Киносад“. В программе также примет участие центр „Лампа“ с новой программой „Игры прошлого века“», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Детский центр «Лампа» представит программу «Единым узором», квест «Сказки тенистых аллей» и интерактив с обучением старинным играм — крокету, серсо, бильбоке, горелкам и бирюлькам. Вход на все мероприятия свободный. 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

