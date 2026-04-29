Подмосковное УФАС возбудило дело против ООО «Раппорто»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Раппорто» после жалобы на рекламное СМС без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился житель, который сообщил о получении на мобильный телефон СМС с рекламой финансовых услуг. По его мнению, рассылка нарушает требования законодательства о рекламе.

Антимонопольный орган установил признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на ее получение.

В отношении ООО «Раппорто» возбуждено дело. Если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

