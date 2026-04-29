Замена разработчиков ИИ: тренды и риски 2026

В ИТ-компаниях очевиден тренд на замену труда специалистов начального уровня в разработке ПО — аналитиков, разработчиков, тестировщиков. Современные модели ИИ вполне могут взять на себя их работу, при этом их навыки быстро развиваются. Но тут есть свои ограничения, сообщил РИАМО заместитель генерального директора LANSOFT Дмитрий Пилипенко.

Теоретически, один высококвалифицированный архитектор, управляющий командой ИИ-агентов, может заменить целую команду разработки и получить результат в разы быстрее. Но на практике таких архитекторов единицы. Кроме того, те, кто уже попробовал себя в роли «дирижера» ИИ-агентов, жалуются на колоссальную когнитивную нагрузку — работать в таком режиме под силу далеко не каждому, отметил эксперт.

По словам Пилипенко, не стоит забывать и про экономику. Работа ИИ тоже стоит денег: токены нужно оплачивать, а локальное железо — покупать.

Для компании, которая не находится в жестко конкурентном сегменте, может оказаться дешевле работать «по старинке», чем нанимать редких высокооплачиваемых архитекторов и вдобавок платить за вычислительные ресурсы.

«Отдельный вопрос — как будет выглядеть карьерный трек для таких архитекторов/оркестровщиков ИИ-агентов с учетом отмирания позиций начального уровня? Видимо, это потребует обучения навыкам руководства агентов со студенческой скамьи, что потребует серьезной перестройки образовательных программ», — высказал свое мнение Пилипенко.

