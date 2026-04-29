В Подмосковье изменят движение поездов МЦД-3 в начале мая

Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении скорректируют 1–7 и 9–12 мая из-за путевых работ. Часть путей на участке Люберцы — Плющево временно закроют, поезда будут следовать в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 2:30 1 мая до 2:30 4 мая, с 2:30 9 мая до 2:30 12 мая, а также в ночи с 4 на 5, с 5 на 6 и с 6 на 7 мая с 23:00 до 6:00 закроют часть путей на участке Люберцы — Плющево. Поезда здесь будут курсировать в реверсивном режиме. С 4 по 7 мая два утренних поезда проследуют по неправильному пути на участке Люберцы — Москва.

На станции Митьково в выходные интервал движения увеличат до 40 минут. На участке реверса поезда будут ходить с интервалом до одного часа, вне зоны ограничений — частично до 40 минут.

Для поездок пассажиры могут воспользоваться поездами дальнего пригорода, следующими по третьему и четвертому путям с остановками Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Перово, Андроновка, Авиамоторная и Казанский вокзал. Удобнее всего пересаживаться на них на станциях Выхино и Люберцы.

Большинство поездов со стороны Ипподрома, включая составы дальнего пригорода, будут следовать от или до Люберец, Выхино и Быково. Часть электричек проследует без остановок на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки, некоторые — только до Люберец.

С 4 по 7 мая первый поезд МЦД отправится с Ипподрома в 5:32, последний — в 22:49. Актуальное расписание размещено в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.