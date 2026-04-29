Более 100 тысяч человек посетили фестиваль «Вместе для животных»

Подведены итоги всероссийского проекта «Вместе для животных». В течение двух месяцев магазины «у дома» были образовательными площадками, посетители которых могли узнать об ответственном содержании животных, помочь бездомным четвероногим и позаботиться о природе. Благодаря поддержке «Центров местного сообщества» в 41 регионе России прошло свыше 230 мероприятий, которые посетили более 100 тыс. человек, сообщила пресс-служба розничной сети.

Проект проводится уже третий год подряд. В рамках фестиваля посетители могли получить советы ветеринара, пообщаться с профессиональными фелинологами (экспертами по кошкам и их содержанию) и кинологами, а также посетить мастер-классы, на которых учились мастерить игрушки для домашних животных и кормушки для птиц. Фестиваль охватил не только крупные города, но и маленькие поселки, удаленные районные центры, а также привлекло местных волонтеров-зоозащитников и ведущие некоммерческие организации.

«Тема заботы о животных всегда вызывает особенный трепет и никогда не теряет актуальности, поэтому она всегда была и остается одним из ключевых направлений работы программы устойчивого развития „Пятёрочка с заботой“. Мы стараемся сделать так, чтобы гости магазинов стали не просто соседями, а людьми, которые поддерживают друг друга и помнят о тех, кто слабее и нуждается в защите. И когда видишь все эти небольшие, но такие настоящие истории о том, как бездомный пес находит любящую семью или как дети вешают во дворе совместно сделанные кормушки для птиц, понимаешь: все, что мы делаем, — точно не зря», — отметила руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети Снежана Малясова.

В большинстве регионов организаторы старались придумать для проекта уникальные особенности. К примеру, в подмосковной Балашихе один из магазинов устроил соседский обмен вещами для питомцев. В селе Белая Глина Краснодарского края местный директор магазина провела для посетителей мастер-класс по созданию домиков и кошачьих игрушек. А в поселке Тоновка Тамбовской области фотограф, краевед и натуралист Андрей Федосеев организовал выставку, посвященную фауне родного края, где представил обширную коллекцию снимков бабочек, встречающихся в средней полосе России.

В Набережных Челнах состоялась серия мероприятий под названием «Все для животных». В программу вошли творческие номера, игры и различные мастер-классы. Кульминацией стало выступление необычного коллектива «Удмуртские лапки», в котором собаки танцуют вместе со своими хозяевами. В Омске для покупателей устроили экскурсию в ветклинику «Чудо с хвостиком». Местные специалисты рассказали гостям о том, как правильно ухаживать за питомцами и сохранять их здоровье. А в Новосибирске сотрудники магазина навестили приют для животных «Хвостатая резиденция».

Самыми популярными оказались выставки «Путь домой», где были представлены истории и фотографии бездомных животных. Эти снимки размещались в магазинах сети, и в итоге некоторым животным действительно удалось обрести хозяев. Такие выставки прошли в Москве, Самаре, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске и Рязани. Ключевым партнером проекта выступил благотворительный фонд «В будущее!».

«Сотрудничество с „Центрами местного сообщества“ (ЦМС) стало для нашего фонда естественным шагом — ведь тематика и цели специального проекта „Вместе для животных“ совпадают с нашей миссией. Благодаря партнерству нам удалось провести просветительскую работу с сотнями жителей, найти десятки новых волонтеров и помочь питомцам из приютов обрести дом. Мы не просто информируем — мы вовлекаем людей в добрые дела рядом с домом, и это меняет отношение общества к таким важным темам», — подчеркнула генеральный директор благотворительного фонда развития социальных инициатив «В будущее!» Дарья Каледина.

Проект «Центры местного сообщества» торговой сети работает с 2021 года совместно с благотворительными фондами «Хорошие истории» и «Добрый город Петербург». ЦМС функционирует в 5 тыс. магазинов, расположенных в 68 регионах страны, и является частью программы устойчивого развития торговой сети.

Проект нацелен на развитие добрососедства и помогает воплощать социальные инициативы жителей близлежащих домов и целых районов.