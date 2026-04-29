Русский или американец? В Думе высказались о ставящем мировые рекорды Малинине

Роднина не поняла, почему успехи Малинина за США связали с тем, что он — русский

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что национальность ставящего мировые рекорды Ильи Малинина (выступает за сборную США) не связана с его спортивными достижениями, сообщает Metaratings.ru .

Ранее тренер Александр Жулин отметил, что Малинин «на сто процентов русский», хоть и выступает под американским флагом. Роднина подчеркнула, что происхождение спортсмена не имеет отношения к его результатам на льду.

«Слова Жулина про то, что Малинин русский на сто процентов? А какое это имеет отношение к фигурному катанию? От того, что он русский, американец или итальянец, ничего не меняется. Конечно, это никак не влияет на его умения!

Парламентарий признала, что «гены родителей всегда сказываются», и нельзя отрицать, что у Малинина есть таланты. Однако Роднина убеждена, что национальность фигуриста «никак не влияет» на его результаты.

21-летний Илья Малинин — трехкратный чемпион мира, несколько раз обновлявший мировые рекорды. На Олимпиаде-2026 фигурист помог сборной США выиграть командный турнир, а в личных соревнованиях занял восьмое место.

