Минфин предложил перенести долги регионов по кредитам с 2026 на 2030 год

Регионы могут получить отсрочку по трети бюджетных кредитов до 2030 года

Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который переносит срок погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Инициатива касается трети долга, которая не подлежит списанию и должна была быть выплачена в текущем году. В Минфине напомнили, что ранее на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин поручил оперативно проработать этот вопрос. Глава государства предложил сдвинуть сроки выплат на более поздний период, чтобы облегчить финансовую нагрузку на регионы. Теперь ведомство подготовило соответствующий законопроект.

При этом предлагаемая отсрочка не распространяется на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера. Речь идет о займах, которые были предоставлены регионам на реализацию инфраструктурных проектов. Их необходимо будет погашать в прежние сроки, уточнили в министерстве.

В финансовом ведомстве считают, что перенос выплат на 2030 год позволит субъектам Федерации перераспределить бюджетные средства. Освободившиеся ресурсы регионы смогут направить на решение приоритетных задач, которые обозначены в поручении президента. Это касается социальных обязательств, поддержки экономики и других важных направлений.

Законопроект Минфина в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве. В случае его одобрения регионы получат четырехлетнюю отсрочку по трети своих бюджетных кредитов.

