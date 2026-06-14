Опубликованы кадры последствий сильного ливня в Москве

На опубликованных кадрах видно, как москвичи купаются в огромных лужах, едут в автобусе с водой, а также катаются на велосипеде и на сапборде по затопленной дороге.

Ранее дорогу возле станции метро «Первомайская» затопило из-за сильного ливня на востоке столицы.

За прошедшие сутки в Москве выпало 27 мм осадков, или 35% от месячной нормы. Это стало новым рекордом для 13 июня. Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 2020 году (21,3 мм).

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