Участник «Героев Подмосковья» призвал идти служить Родине на гражданке

Участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов обратился к тем, кто сомневается, стоит ли пробовать свои силы на гражданской службе. По его словам, если есть большое желание послужить Родине на гражданском поприще, то идти однозначно нужно.

По словам Агафонова, главное — не сидеть сложа руки и не ждать, что кто-то придет и все сделает за тебя, а самому начинать что-то менять к лучшему.

Агафонов подчеркнул, что для успешного прохождения отбора на программу необходимы два ключевых качества: честность с самим собой и способность доводить даже простые дела до конца. Без этих качеств, по его мнению, рассчитывать на попадание в число участников сложно.

«Тем, кто сомневается, я скажу: не сомневайтесь. Если есть большое желание послужить Родине на гражданском поприще, то однозначно стоит идти. Не сидеть, не ждать, что кто-то придет и все сделает за тебя, а самому что-то делать и менять жизнь граждан нашей страны к лучшему. Чтобы пройти отбор на программу, важно иметь честность с самим собой (в анкете) плюс способность доводить простые дела до конца. И желательно — уже иметь опыт решения какой-то местной проблемы», — рассказал участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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