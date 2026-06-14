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Синоптик Тишковец: дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье в столице ожидаются кратковременный дождь и до плюс 21 градуса, сообщает РИА Новости .

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду», — сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что днем 14 июня воздух в столице прогреется до плюс 18 — плюс 21 градуса, а в Московской области столбики термометра поднимутся до плюс 22 градусов.

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что за прошедшие сутки в Москве выпало 27 мм осадков, или 35% от месячной нормы. Это стало новым рекордом для 13 июня.

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