Альпинист по прозвищу «Человек-паук» погиб при падении в кратер спящего вулкана

Альпинист Антар аль-Абси, известный в Йемене как «Человек-паук», трагически погиб при падении в кратер спящего вулкана Дамт-эль-Дале с сернистыми водами, сообщает Aif.ru .

Трагедия произошла на горе, которая находится в провинции Эд-Дали на юге Йемена. Тело погибшего альпиниста обнаружили через несколько часов после начала поисков.

«Тело скалолаза аль-Абси было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции…» — пишет издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Аль-Абси стал известен благодаря видеороликом, на которых он занимался альпинизмом в опасных горных районах. При этом «Человек-паук» совершал восхождения без необходимого снаряжения, страховки и обуви, рискуя собственной жизнью.

Ранее более 1 тыс иностранцев-паломников, в том числе несколько десятков россиян, застряли около горы Кайлас в Тибете.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.