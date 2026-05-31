Более 1 тыс иностранцев-паломников застряли около горы Кайлас в Тибете

Зарубежные паломники, в том числе несколько десятков россиян, застряли возле горы Кайлас в Тибете из-за непогоды и большого количества желающих пройти по популярному маршруту, сообщает ТАСС .

«На коре (обход вокруг священного места в рамках паломничества — ред.) у горы Кайлас сейчас застряли более 1 тыс. иностранных паломников. Несколько десятков там из России. Их не пускают на маршрут», — поделился российский альпинист, основатель клуба «Эльбрус эксперт» Сергей Сотников.

Он уточнил, что около горы собралось большое количество желающих совершить паломничество из-за праздника Сага Дава. Этот праздник в год Красной Огненной Лошади выпадает раз в 60 лет. Также Сага Дава — один из важнейших праздников в буддизме, его участником можно стать раз в жизни.

При этом, как подчеркнул альпинист, данный маршрут не рассчитан на такое большое число человек. Еще на месте испортилась погода, пошел снег.

По словам собеседника, в воскресенье всем пришедшим не разрешили выйти на трекинговый маршрут. Но люди могут пройти на площадь Сэсионг, чтобы посмотреть праздничную церемонию и развесить молитвенные флаги.

Гора Кайлас почитается индуистами, буддистами, джайнистами и последователями тибетской традиции бон. Верующие считают данную вершину центром Вселенной. Также они совершают вокруг Кайлас паломничества.

