Наезд на препятствие стал причиной крушения моторной лодки с семьей в Иркутске
Фото - © Telegram-канал Baza
Причиной, по которой в Иркутске перевернулась моторная лодка с семьей, стал наезд на препятствие. Унесенную сильным течением девушку до сих пор ищут, сообщает Baza.
В лодке находились отец, мать, их 16-летняя дочь и родственница. Во время речной прогулки судно на скорости врезалось в преграду и опрокинулось.
Водителя лодки и одного из пассажиров успел вытащить из воды экипаж другого судна. Оно шло мимо места происшествия.
Еще одна женщина, находившаяся в лодке, погибла. При этом выжившую девочку-подростка унесло бурным потоком реки. На месте происшествия продолжают работать спасательные отряды.
Следователи уже возбудили уголовное дело по факту речной аварии. Действия квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Это повлекло за собой смерть двух человек.
Перевернувшаяся лодка была рафтинговой. Инцидент произошел на реке Ангаре в Иркутске. Все пассажиры, сплавлявшиеся на лодке, были без спасательных жилетов.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.