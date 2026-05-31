Наезд на препятствие стал причиной крушения моторной лодки с семьей в Иркутске

Причиной, по которой в Иркутске перевернулась моторная лодка с семьей, стал наезд на препятствие. Унесенную сильным течением девушку до сих пор ищут, сообщает Baza .

В лодке находились отец, мать, их 16-летняя дочь и родственница. Во время речной прогулки судно на скорости врезалось в преграду и опрокинулось.

Водителя лодки и одного из пассажиров успел вытащить из воды экипаж другого судна. Оно шло мимо места происшествия.

Еще одна женщина, находившаяся в лодке, погибла. При этом выжившую девочку-подростка унесло бурным потоком реки. На месте происшествия продолжают работать спасательные отряды.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту речной аварии. Действия квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Это повлекло за собой смерть двух человек.

Перевернувшаяся лодка была рафтинговой. Инцидент произошел на реке Ангаре в Иркутске. Все пассажиры, сплавлявшиеся на лодке, были без спасательных жилетов.

