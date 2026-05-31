Телеведущему Гришаеву из «Школы ремонта» запретили сниматься и делать ремонт
Фото - © Кадр из программы «Школа ремонта», 2003
51-летнему телеведущему Александру Гришаеву (Сан Саныч) из телепрограммы «Школа ремонта» врачи запретили сниматься и заниматься ремонтом из-за поражения суставов, сообщает Mash.
У него диагностировали полиостеоартроз. Так, у телеведущего пострадали правые крупные суставы рук, стопы. Это произошло из-за активной работы на съемочной площадке и стройках.
Несмотря на запрет на съемки, утренняя скованность в теле у Гришаева сейчас длится пару минут, а раньше доходила до трех.
Актеру провели обследование и прописали комплексную терапию. Ему нужны регулярные занятия ЛФК и физиотерапия. А также ему запрещены большие физнагрузки, в том числе ремонт.
