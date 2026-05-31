Ребенка унесло течением: рафтинговая лодка перевернулась в Иркутске
Фото - © Лазаренко Светлана / Фотобанк Лори
Рафтинговая лодка с ребенком перевернулась на реке Ангаре в Иркутске, погиб один человек, сообщает SHOT.
После ЧП троих взрослых очевидцы смогли вытащить из воды. Одного спасенного пытались привести в чувство, но безуспешно.
Сейчас специалисты ищут ребенка, который был в той же лодке. Его могло унести течением реки.
Все пассажиры на сплаве в лодке находились без спасательных жилетов.
Ранее человек погиб из-за столкновения лодки с пирсом на реке Каме.
