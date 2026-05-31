Ребенка унесло течением: рафтинговая лодка перевернулась в Иркутске

сегодня в 11:17

Рафтинговая лодка с ребенком перевернулась на реке Ангаре в Иркутске, погиб один человек, сообщает SHOT .

После ЧП троих взрослых очевидцы смогли вытащить из воды. Одного спасенного пытались привести в чувство, но безуспешно.

Сейчас специалисты ищут ребенка, который был в той же лодке. Его могло унести течением реки.

Все пассажиры на сплаве в лодке находились без спасательных жилетов.

Ранее человек погиб из-за столкновения лодки с пирсом на реке Каме.

