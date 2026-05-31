Аномальная жара выше 40 градусов может побить рекорды в Турции

Летняя жара в Турции в 2026 году может побить многолетние рекорды температуры. Такая погода будет во всех туристических городах, рассказал РИА Новости метеоролог Ихсан Юртташ.

В течение летнего сезона практически по всей Турции ожидаются показатели, превышающие привычную климатическую норму. К этому Бртташ порекомендовал заранее подготовиться приезжающим на отдых иностранным туристам.

Максимальные показатели термометров будут фиксироваться на побережье Средиземного моря. В список наиболее жарких зон попали Анталья, Аланья, Белек и Сиде. В середине лета, а также в августе температура воздуха в дневное время там будет регулярно преодолевать отметку в 40 градусов. Ситуация осложнится из-за высокого уровня влажности на курортах, которая станет дополнительно усиливать ощущение сильного зноя.

Аналогичные погодные условия прогнозируются и на побережье Эгейского моря, включая такие курортные районы, как Бодрум, Мармарис и Кушадасы. Юртташ подчеркнул, что общее число дней с экстремально высокими температурными значениями на протяжении этого лета рискует превысить средние многолетние показатели прошлых лет.

В связи с неблагоприятным прогнозом эксперт рекомендовал отдыхающим отказаться от долгого нахождения под открытым солнцем в полуденные часы и следить за рекомендациями местных властей. Повышенную осторожность в условиях сильного зноя необходимо проявлять пенсионерам, детям, а также лицам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

