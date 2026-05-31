В Приморье ждут прихода белых акул после нашествия тунца

Специалисты наблюдают в Приморье раннее появление тунцов. Они считают, что это может спровоцировать приход белых акул, сообщает «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока» .

Так, в Федерации рыболовного спорта подчеркнули, что данная новость не является позитивной для экосистемы региона.

«У нас в заливе уже наблюдается скумбрия и лакедра, теперь зашел тунец. Подсказка от природы: кто следующий в этой пищевой цепочке? Правильно, белая акула», — отметили в ведомстве.

По и словам, за перемещением крупных тунцов в морях часто следуют высшие хищники. При этом приход белой акулы к границам региона может представлять опасность не только для рыбаков-любителей, но и для купающихся в море.

Федерация призвала рыболовов-спортсменов и отдыхающих проявлять осторожность на воде, использовать усиленные поводки, а если заметят следы акул, то немедленно покидать воду.

