Ефимов: на территории ОЭЗ «Технополис Москва» строят производственный комплекс

На северо-западе Зеленограда стартовало возведение современного производственного корпуса, где будут выпускать оборудование для радиационного контроля. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о расширении ассортимента продукции для радиационного мониторинга, внедрении новых технологических решений, росте эффективности производственных процессов и проведении политики импортозамещения.

«На территории особой экономической зоны „Технополис Москва“ приступили к строительству объекта для производства систем и оборудования радиационного контроля. Проектом предусмотрено возведение двух корпусов — производственного и административного, которые составят единый комплекс общей площадью почти 19,3 тыс. кв. м. Здание будет переменной этажности максимальной высотой 10 этажей. Внутреннее пространство спроектировано с учетом принципов эргономики и эффективности рабочих процессов. В административной части разместятся современные офисные пространства и переговорные комнаты, а производственные помещения оснастят высокотехнологичным оборудованием», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного

Градостроительного комплекса. Он уточнил, что благодаря реализации проекта возникнет около 200 новых рабочих мест с возможностью расширения до 500.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» наделена специальным юридическим статусом и предоставляет инвесторам льготные условия для ведения бизнеса.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать ОЭЗ «Технополис Москва». Это одна из ключевых площадок для размещения высокотехнологичных производств, востребованных стратегическими отраслями. Компания «Доза Тех», резидент особой экономической зоны с 2025 года, создает современное предприятие по производству, сборке и тестированию систем радиационного контроля для атомной, транспортной и медицинской промышленности. Здесь планируется выпускать дозиметры, радиометры, лабораторное и другое оборудование — всего более 600 высокотехнологичных изделий в год. Объем инвестиций в проект по бизнес-плану превышает 1,1 млрд рублей, при этом свыше 500 млн уже направлено на его реализацию.

Застройщиком выступает ООО «Доза Тех» — дочерняя компания НПП «Доза», которая специализируется на разработке и выпуске систем, приборов радиационного контроля и медицинского оборудования. Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, архитектурное решение комплекса объединяет функциональность, технологичность и актуальный индустриальный дизайн: внешний вид здания решен в современной стилистике с применением новых фасадных материалов. При благоустройстве прилегающей территории, помимо озеленения, организуют парковку, удобную в том числе для маломобильных граждан. Парковочное пространство оснастят зарядными станциями для электромобилей и пешеходной инфраструктурой.

Весь процесс строительства промышленного объекта будет контролировать Мосгосстройнадзор. Застройщик уже направил уведомление о начале работ на участке площадью более 1,2 га, и после этого инспекторы «Контроля Москвы» сформировали график проверок. К ним привлекут специалистов подведомственного ГБУ «ЦЭИИС» для инструментального мониторинга соответствия качества возводимых конструкций и используемых материалов требованиям проектной документации. Первый выезд запланирован на второй квартал текущего года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал про открытие в Зеленограде одного из крупнейших в России комплексов предприятий, производящих строительные материалы.