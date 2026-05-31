сегодня в 09:56

Человек погиб из-за столкновения лодки с пирсом на реке Каме

На реке Каме в Чистополе ‎лодка врезалась в бетонный пирс пристани, погибла женщина, еще четыре человека получили травмы, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану в МАКС .

По прибытии на место трагедии опергруппы установлено, что в лодке находились пять человек — мужчина, управлявший судном, и четыре женщины.

В результате ЧП одна женщина погибла, четверо получили травмы. Всех пострадавших доставили в Чистопольскую центральную райбольницу. Врачи оказывают им необходимую медпомощь. Одна из женщин от госпитализации отказалась.

‎Предварительно, управлявший лодкой мужчина нарушил правила пользования маломерными судами на водных объектах. Он в темноте не выбрал безопасную скорость движения, это могло стать причиной потери контроля над судном.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии на реке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.