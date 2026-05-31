сегодня в 10:22

Премьер Чехии нашел в ЕС признаки скорого краха как у Римской империи

ЕС повторяет действия Римской империи на ее закате. Такое мнение в интервью Financial Times выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает ТАСС .

По словам чешского лидера, европейское объединение в текущий период своего развития, вероятно, находится на том же этапе, который предшествовал падению древнеримского государства.

Бабиш подверг критике проводимую ЕС политику в области декарбонизации. Такие радикальные экологические меры целенаправленно толкают всю европейскую экономическую систему в пропасть. Критические замечания прозвучали на фоне внедрения новых жестких климатических стандартов внутри европейского сообщества.

В Евросоюзе с 1 января начал действовать механизм трансграничного углеродного регулирования, известный как CBAM. Согласно новым правилам, иностранные государства и сторонние производители, чьи показатели углеродных выбросов превышают установленные внутриевропейские нормы, обязаны выплачивать дополнительную пошлину при поставке своих товаров на территорию союза. Под действие данного регулирования попали шесть основных категорий промышленной продукции, среди которых значатся цемент, железо, сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород.

Введенные экономические стандарты спровоцировали волну негативной реакции и критики со стороны целого ряда зарубежных государств. В частности, открытое недовольство новыми правилами трансграничного углеродного сбора выразили представители Китая.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.