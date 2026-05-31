Дело не в размере: что на самом деле определяет ценность бриллианта

Часто при выборе ювелирных изделий покупатели долго обдумывают, в пользу какого камня сделать выбор: одной крупной вставки или поменьше, но с высокой чистотой. На что на самом деле стоит обратить внимание при выборе бриллианта, РИАМО сообщила директор производства ювелирной компании «Алькор» Елена Блескина.

Многим покупателям кажется, что чем больше драгоценный камень, тем ярче его сияние и эффектнее внешний вид. На самом деле судить о бриллианте только исходя из его размера — это ошибка. Крупные алмазы действительно встречаются в природе значительно реже, поэтому стоимость одного карата растет непропорционально весу. Однако сам по себе размер еще не гарантирует высокой визуальной привлекательности драгоценного камня.

Как объясняет Елена, полная оценка бриллианта строится на международной системе 4С, разработанной Геммологическим институтом Америки (GIA). В нее входят сразу четыре ключевых параметра: вес вставки, ее чистота, цвет и огранка.

«Ценность и инвестиционная привлекательность бриллианта не сводятся исключительно к его размеру. Значение имеет сбалансированность всех параметров системы 4С, однако приоритетную роль в определении ликвидности играет именно качество огранки. Драгоценный камень с дефектами обработки утрачивает свои оптические свойства и не так ценится рынком даже при размере в несколько карат», — рассказала эксперт.

По словам Блескиной, именно огранка отвечает за светопреломление, блеск и внутреннее свечение бриллианта. Драгоценный камень небольшого веса способен выглядеть визуально эффектно, если он качественно обработан и обладает высокой интенсивностью световозвращения.

Кроме того, важную роль играет и показатель чистоты. Для большинства ювелирных изделий оптимальными считаются показатели VS1–VS2. Включения в таких драгоценных вставках нельзя разглядеть без специального увеличения и визуальная разница с более «чистыми» бриллиантами почти незаметна.

«Покупатели часто ориентируются на так называемые «каратные пороги» — отметки 1,00 или 2,00 карата, при переходе через которые стоимость возрастает скачкообразно. При этом визуальная разница между камнем 0,95 и 1,00 карат практически незаметна. То же самое можно сказать и про чистоту. Стоит помнить, что главная ценность природных бриллиантов в их натуральном происхождении, поэтому включения лишь делают каждый камень уникальным. Поэтому при выборе ювелирных изделий с драгоценным камнем стоит искать баланс между весом, чистотой и качеством огранки. Бриллиант скромного размера может выглядеть очень выразительно при правильной работе мастера», — отметила Блескина.

