Жителей Москвы предупредили о дождях с порывистым ветром до вечера воскресенья

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются на территории Москвы в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно оперативным данным метеорологических служб, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00. В зонах прохождения грозового фронта возможно резкое усиление воздушных потоков.

Скорость порывов ветра может достигать 15 метров в секунду.

В связи с приближением грозового фронта в Комплексе городского хозяйства Москвы обратились к жителям и гостям мегаполиса с призывом проявлять повышенную бдительность и осторожность во время нахождения на улицах. Пешеходам настоятельно рекомендуется избегать пребывания вблизи массивных деревьев, рекламных щитов, недостроенных зданий и других шатких конструкций.

Особое внимание соблюдению правил безопасности просят уделить владельцев личного автотранспорта. Автомобилистам рекомендуют не парковаться у деревьев.

