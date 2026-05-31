Трое детей и двое взрослых ранены от взрыва газа в Ингушетии
Фото - © Медиасток.рф
Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва газа в Республике Ингушетия. Чрезвычайное происшествие случилось в частном доме, сообщает Telegram-канал «112».
Взрыв произошел на улице Осмиева.
В результате инцидента травмы и ранения получили находившиеся в помещении люди — родители и трое детей. Их состояние здоровья устанавливается врачами.
Причина взрыва газа неизвестна.
