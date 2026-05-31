Водитель на Lada устроил смертельную аварию в Нягани

На регулируемом перекрестке проспекта Нефтяников с улицей Ленин в Нягани 20-летний водитель за рулем Lada Priora врезался в машину «Газель», погиб один человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по ХМАО — Югре.

Предварительно, при повороте налево водитель легковушки не предоставил преимущество в движении и врезался в «Газель». В результате аварии погиб на месте 20-летний пассажир Lada Priora.

23-летний водитель «Газели», водитель и два пассажира Lada (молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет), с места дорожной аварии были доставлены в больницу.

Специалисты выясняют все обстоятельства смертельного ДТП в городе.

